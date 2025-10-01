بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعد إخفاق الكونغرس في إقرار مشروع التمويل الفيدرالي

دخلت الولايات المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، حالة شلل فيدرالي بعدما فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الحكومية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.

وبدأ هذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ حوالي 7 سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها واستمرت حينها 35 يوما، بعدما فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتّحدة.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء اللوم على الديمقراطيين في الكونغرس في إغلاق الحكومة، وقال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء “إنهم (الديمقراطيون) يغلقونها، ونحن لا نغلقها”.

“اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها”

وأضاف ترامب “يمكننا خلال الإغلاق اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها، وهي ضارة لهم، ثم لا رجعة فيها من قبلهم”، مقترحا تخفيضات في البرامج الفيدرالية التي يدعمها الديمقراطيون.

ولم يتطرق ترامب إلى التفاصيل، لكنه قال إن الإجراءات خلال الإغلاق قد تشمل “الاستغناء عن أعداد كبيرة من الناس، وإلغاء ما يفضلونه، وإلغاء البرامج التي يفضلونها”.

وكان ترامب وقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس قد قالوا إن الديمقراطيين يهددون بإغلاق الحكومة ما لم يتمكنوا من الحصول على تمويل لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

مجلس الشيوخ يرفض مشروع الموازنة

وكان زعيم الأقليّة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد أكد، بعد اجتماع قصير عُقد في البيت الأبيض مساء الاثنين، وجود “اختلافات كبيرة” في مواقف الطرفين.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء ضدّ مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتا وبالتالي تجنّب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية.

وكان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتا لاعتماده، من بين 100 عضو في مجلس الشيوخ، لكنّ حلفاء ترامب الجمهوريين فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديمقراطي وتمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم أمس الثلاثاء.

وأقرّ مجلس النواب في وقت سابق هذا النصّ الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ لإرساله إلى مكتب ترامب ونشره قانونا نافذا قبل بدء السنة المالية الجديدة، لكنّ آمالهم خابت.