تحت ضغوط ملف الهجرة.. ستارمر يغير موقفه من قوانين تمنع ترحيل اللاجئين

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيعيد النظر في كيفية تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المحاكم البريطانية، وذلك بهدف منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول للسواحل البريطانية عبر القوارب.

وأوضح ستارمر، في مقابلة مع برنامج “توداي” بهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن بريطانيا “تشهد هجرة جماعية بطريقة لم نشهدها في السنوات السابقة”، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه المشكلة، على حد وصفه.

وذكرت صحيفة أندبندنت البريطانية أن هذا التحول في موقف ستارمر من المهاجرين غير النظاميين يعد “انتصارا كبيرا” لوزيرة الداخلية الجديدة شبانة محمود، التي كانت تضغط لتغيير التشريعات المرتبطة بالهجرة بهدف الحد من تدفق اللاجئين.

وتحاول شبانة محمود الحد من تأثير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي جرى استخدامها مرارا لمنع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

الحد من صعود حزب الإصلاح

ويطالب نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليميني المتشدد المعادي للمهاجرين بانسحاب بريطانيا بالكامل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأي اتفاقيات دولية أخرى تمنع الترحيل الجماعي للأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة أو عبر وسائل غير قانونية إلى السواحل والأراضي البريطانية.

لكن ستارمر أوضح في مقابلة اليوم الأربعاء أن “علينا إعادة النظر في تفسير بعض هذه الأحكام، لا نقضها”، في إشارة إلى أن الحكومة ستنظر في كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

وأشار ستارمر بشكل خاص إلى المادتين الثالثة والثامنة من الاتفاقية، والتي تضمن لم الشمل بالنسبة للمهاجرين، وحقهم في الحياة مع أسرهم.

وشن ستارمر في خطابه أمس الثلاثاء في ليفربول، أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي يتزعمه، هجوما حادا على فاراج ووصفه بأنه “لا يجب بريطانيا”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لحزب الإصلاح بين الناخبين البريطانيين الذي يرى الكثير منهم أن الحكومة البريطانية أخفقت في التعامل مع ملف الهجرة ومنع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى البلاد.