تراجع منسوب النيل واستنفار سوداني لمواجهة آثار الفيضان (فيديو)

أعلنت السلطات السودانية انخفاض منسوب نهر النيل بمعدل ملحوظ خلال الساعات الماضية، وسط جهود مكثفة من الدفاع المدني ووزارة الزراعة والري والسلطات المحلية لمواجهة تداعيات الفيضان والتغيرات الهيدرولوجية المرتبطة بامتلاء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

انخفاض منسوب النيل عند محطة الديم

وكشفت الإدارة العامة للدفاع المدني أن منسوب النيل عند محطة الديم تراجع من 13.5 متر إلى 12 مترا، أي بانخفاض بلغ مترا و78 سنتيمترا.

وقال مدير الإدارة، اللواء عثمان عطا، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة تهيئة العودة إلى الخرطوم، إن ترتيبات مسبقة وضعت للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ. وأوضح أن هذه الترتيبات تشمل نشر نقاط ارتكاز على ضفتي النيل لمراقبة الموقف وسد الثغرات المحتملة في الجسور، إلى جانب انتشار قوات الإنقاذ النهري للتدخل المباشر عند الحاجة.

فيضان في ود رملي شمال بحري

وعلى الرغم من التراجع النسبي في بعض المناطق، أفادت مصادر محلية بأن مياه النيل غمرت أجزاء من قرية ود رملي الواقعة أقصى شمال مدينة الخرطوم بحري، ما يعكس استمرار المخاطر في المناطق الهشة والقريبة من مجرى النهر.

تأثيرات سد النهضة

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة والري أن النيل الأزرق شهد ارتفاعات كبيرة في مناسيب مياهه خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اكتمال التخزين وامتلاء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عمليات تصريف المياه من بحيرة السد بدأت منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وبلغت في أقصاها 750 مليون متر مكعب يوميا. وأضافت أن التقاء هذه الكميات مع مياه موسم الفيضان أدى إلى تغييرات ملحوظة في أنماط تدفق النهر.

وأكدت الوزارة أنها شكلت غرفة طوارئ لتنظيم التصريفات والتقليل من حدة الفيضان، مشيرة إلى أن الوارد من النيل الأزرق بدأ بالانخفاض منذ يوم أمس، وأن التوقعات تشير إلى تراجع تدريجي في المناسيب خلال الأيام المقبلة.