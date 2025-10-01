تصعيد خطير.. قطعة بحرية إسرائيلية تقترب من أسطول الصمود (فيديو)

أعلن أسطول الصمود العالمي عن خفض مستوى التأهب الأمني على متن سفنه، مشيرًا إلى أنه لا يُتوقع، على الأرجح، حدوث أي اعتراض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة.

ويأتي هذا بعد ساعات من الترقب والجاهزية الكاملة في ظل التحليق المكثف للطائرات المسيّرة.

وكانت موفدة قناة الجزيرة مباشر، حياة اليماني، من على متن قارب “سيريس” المشارك في الأسطول، قالت إن قطعة بحرية عسكرية إسرائيلية باتت على بعد ميل واحد فقط من إحدى سفن الأسطول.

وأوضحت مراسلة الجزيرة أن اللجنة المنظمة على متن الأسطول أعلنت حالة الخطر، وطُلِبَ من جميع الموجودين الالتزام بتدابير السلامة وارتداء سترات النجاة.

وقال المتحدث باسم لجنة أسطول الصمود العالمي، سيف أبو كشك، للجزيرة مباشر، إن أي اعتراض من جانب إسرائيل للأسطول سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وسيُعَدُّ قرصنة بحرية لأنه سيحدث في المياه الدولية.

وأضاف أن الأسطول سيستمر بالعمل في الأيام القادمة حتى لو قامت إسرائيل بمهاجمة أسطول الصمود العالمي، مشدداً على أن الرسالة الإنسانية ستستمر رغم التهديدات والتصعيد.

وشدد أبوكشك على رفض تصريحات الاحتلال الإسرائيلي بشأن اعتراض الأسطول، مجددا التأكيد على أن قرارات الاحتلال مخالفة للشرعية الدولية.

بينما أكدت المسؤولة عن قارب شيرين أبو عاقلة في أسطول الصمود، أن هناك صعوبات شديدة في الاتصال بباقي القوارب بسبب التشويش المكثف على الاتصالات.

“بروتوكول الطوارئ”

وأظهرت لقطات حصرية حصلت عليها الجزيرة مباشر من على متن قوارب أسطول الصمود، لحظات تفعيل بروتوكولات الطوارئ، حيث ظهر عدد من الطواقم والناشطين يستعدون لمواجهة أي طارئ محتمل.

التحديث الأخير :

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أكدت في منشور على منصة “إكس” أنها في حالة تأهب قصوى، مع تزايد نشاط الطائرات المسيرة فوق الأسطول.

وأشارت اللجنة إلى أن طواقم الأسطول فعلت حالة التأهب القصوى عند دخول القوارب منطقة عالية المخاطر، حيث سبق أن تعرضت أساطيل أخرى لهجمات في تلك المنطقة.

La Global Sumud Flotilla ha entrado en zona de alto riesgo en el Mediterráneo. Aumenta la actividad de drones y se han detectado embarcaciones desconocidas en el radar. Todos los tripulantes permanecen con chalecos puestos ante una posible intercepción israelí. Exigimos respeto… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

الرئيس الكولومبي على خط الأزمة

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ومن على منصة “إكس”، قال إن أسطول الصمود العالمي دخل منطقة عالية الخطورة في البحر المتوسط، وسط تصاعد في نشاط الطائرات المسيّرة، ورصد قوارب مجهولة عبر الرادار.

وأضاف غوستافو أن جميع أفراد الطواقم ارتدوا سترات النجاة تحسبًا لأي اعتراض محتمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن على المجتمع الدولي ضمان الحماية الكاملة لأكثر من 500 مدني ومتطوع على متن السفن، بينهم المواطنتان الكولومبيتان مانويلا بيدويا ولونا باريتو.

وشدد على أن أي هجوم على هذه المهمة الإنسانية المدنية والسلمية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.