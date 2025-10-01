“تيلي نوروود”.. أول ممثلة من عالم الذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود

أطلقت شركة “بارتكل 6” للإنتاج السينمائي، أول ممثلة مبتكرة بالذكاء الاصطناعي، وجرى الإعلان عنها على هامش الدورة الأخيرة لمهرجان زيوريخ السينمائي الدولي.

وكشفت الرئيسة التنفيذية للشركة، إيلين فان دير فيلدن، أن العديد من الوكالات وشركات الإنتاج تسعى بالفعل للحصول على خدمات “تيلي نوروود”، وهو اسم الممثلة الافتراضية، التي جرى تطويرها عبر استوديو “إكسيوشيا” في الشركة المتخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأثارت الخطوة موجة غضب كبيرة داخل الأوساط الفنية في قلعة صناعة السينما الأمريكية “هوليوود”، إذ لجأ عدد من الفنانين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم.

ويخشى بعض الممثلين من أن تحل الممثلة الافتراضية محل البشر وتأخذ أدوارهم، في حين حذر نقاد ومعلقون من الآثار الضارة للتوسع في اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي على الإبداع.

“سرقوا وجوه مئات الشابات”

ودعت الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا، بطلة فيلم “سكريم”، عبر خاصية “ستوري” على منصة إنستغرام، الممثلين إلى ترك أي وكالة تلجأ للتعامل مع “تيلي نوروود”، واصفة إعلان الشركة بأنه مقزّز وغير مقبول.

من جهتها، علقت مارا ويلسون، بطلة فيلم “ماتيلدا”، على الخبر، قائلة “عار عليهم، لقد سرقوا وجوه مئات الشابات لإنشاء هذه الممثلة الاصطناعية، إنهم ليسوا مبدعين، إنهم سارقو هويات”.

واعتبرت ووبي غولدبرغ، الممثلة ومقدمة برنامج “ذا فيو” الذائع الصيت في الولايات المتحدة، أن الاعتماد على ممثلة من عالم الذكاء الاصطناعي، يخل بمبدأ المنافسة العادلة.

وعرضت ووبي خلال فقرة من برنامجها “كيف تنافس نموذجا تم تدريبه عبر أداء 5 آلاف ممثلة؟”.

وفي مواجهة هذا الجدل، دافعت إيلين فان دير فيلدن، الرئيسة التنفيذية لشركة “بارتكل” عن مشروعها عبر منشور على صفحة الممثلة الافتراضية في إنستغرام.

وقالت دير فيلدن “إلى الذين عبّروا عن غضبهم من ابتكار شخصيتنا المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، هي ليست بديلا عن الإنسان، بل عمل إبداعي وقطعة فنية، مثلها مثل أشكال كثيرة من الفنون قبلها، فهي تثير النقاش، وهذا بحد ذاته يُظهر قوة الإبداع”.

وأضافت “أومن بأن الشخصيات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تقارن بمثيلاتها، بدلا من مقارنتها بالممثلين البشر”.

ويعيد الإعلان عن إطلاق أول ممثلة من عالم الذكاء الاصطناعي إلى الأذهان حالة الجدل التي شهدتها هوليوود عام 2023، عندما أعلن عدد من شركات الإنتاج نيته استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، حتى إن عددًا كبيرًا من الممثلين دخلوا في إضرابات عن العمل ردًّا على الخطوة.