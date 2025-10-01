حماس: تصريحات كاتس تمهيد لتصعيد جرائم الحرب في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة “سيُصنَّف إما مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب”، تمثل “تجسيدا صارخا للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي”.

وقالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات كاتس تعد “تمهيدا لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ”.

وأضاف البيان أن “ما يرتكبه قادة الاحتلال الفاشي، مجرمو الحرب، بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره”.

“قصف المنازل على رؤوس ساكنيها”

ووصف البيان طبيعة “العملية العسكرية الصهيونية الشرسة” ضد مدينة غزة، بأنها تشمل “قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب المجازر، وأبرزها اليوم مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون، ، واستهداف فريق الدفاع المدني فيها، واستهداف شاحنة مياه، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين”.

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية “بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع كيان الاحتلال الإرهابي وتجبره على وقف جرائمه، وتدفع نحو تقديم قادته الفاشيين للمحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية”.

يأتي البيان بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة بداية من الساعة 12 ظهرا، وهو آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء بوصول 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني إثر استهداف شاحنة مياه بمنطقة المغربي بحي الصبرة بمدينة غزة.