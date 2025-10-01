شاهد: القسام تقنص جنودا إسرائيليين وتدمر آليات عسكرية وتقصف مواقع للاحتلال في غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد مصورة تظهر عمليات قنص ضد جنود إسرائيليين بالإضافة إلى استهداف آليات وآليات عسكرية بعد رصدها، وإطلاق كثيف لقاذفات وصواريخ على مواقع لقوات الاحتلال، ما أدت بحسب المقطع إلى وقوع قتلى وجرحى بين صفوف القوات الإسرائيلية.

وتظهر المشاهد، التي حملت عنوان سلسلة العمليات “عصا موسى”، تنفيذ مقاتلي القسام عمليات قنص متفرقة في محاور توغل داخل مدينة غزة، إلى جانب ضرب آليات عسكرية إسرائيلية بعد تحديد مواقعها ورصد تحركاتها، كما ترافقت الهجمات مع إطلاق عدد كبير من القاذفات تجاه أهداف محددة في محاور الاشتباك.

وأفادت المواد المصورة بأن مقاتلي كتائب القسام، بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نفذوا قصفا مركزا لموقع قيادة وسيطرة للاحتلال على محور “موراج” جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مستخدمين قذائف هاون من عيار ثقيل، ما أدى إلى تدمير أجزاء من الموقع وإثارة أضرار مادية كبيرة، بحسب المقاطع.

وقالت كتائب القسام إن هذه العمليات العملية جزء من سلسلة “عصا موسى”، وتهدف إلى ضرب نقاط توغل وآليات جيش الاحتلال وتقويض قدرته على التحرك داخل المناطق المستهدفة.