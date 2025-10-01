شاهد: نائب فرنسي على متن أسطول الصمود يطلق رسالة استغاثة عاجلة عبر الجزيرة مباشر

وجه النائب الفرنسي فرانسوا بيكمل، من على متن أحد قوارب أسطول الصمود المتجه إلى غزة، نداء استغاثة عاجلا إلى وزارة الخارجية الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبا بالتدخل الفوري لحماية المشاركين في الأسطول وضمان عدم تعرضهم للأذى على يد القوات الإسرائيلية، بعد أن طوقت عشرات الزوارق الحربية الإسرائيلية سفن الأسطول في عرض البحر.

وقال بيكمل، في اتصال مع الجزيرة مباشر، إن سفينة “سيروس” التي تقل مراسلة القناة أطلقت نداء استغاثة إثر محاصرتها من قبل القوات الإسرائيلية، مضيفا “نحن نواجه جيشا يتصرف وكأنه يملك المياه الدولية. طالبنا منذ أيام بالحماية الدبلوماسية لنحو 150 من الرعايا والفنانين المشاركين، لكننا الآن في خطر مباشر”.

وأوضح النائب الفرنسي أن الوضع على متن السفن معقد نتيجة الظلام وضعف الرؤية، مشيرا إلى أن بعض قوارب الأسطول، بينها “كابتان نيكوس” و”أمستردام”، قد تكون تعرضت للاعتراض بالفعل، فيما تتقدم سفن إسرائيلية أخرى باتجاه قوارب إضافية.

وأكد “لدينا ترتيبات خاصة في حال تم اعتراضنا، وبصفتي نائبا أحمل رمزا قد يجعل تعاملهم معنا أكثر حذرا، لكننا لا نثق كثيرا في الوعود الإسرائيلية.”

وأضاف بيكمل أن الترقب يسود بين المشاركين على متن الأسطول، حيث يتابع الجميع الاتصالات الميدانية ويحاولون رصد أي طائرات مسيرة إسرائيلية في الأجواء، مشيرا إلى أن “التضامن الشعبي والدولي مع غزة يحمل رمزية أكبر من المواقف الرسمية، حتى لو تمكن قارب واحد فقط من كسر الحصار”.

وختم النائب الفرنسي بالقول “ما نحاول أن نفعله هو الحفاظ على واجبنا الإنساني، وأن نؤكد أن ما يحصل في غزة غير مقبول. نحن نحتاج تدخلا فوريا من السلطات الفرنسية والدولية قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه”.