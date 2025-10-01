على حافة المجهول.. طوارئ وترقب داخل أسطول الصمود (فيديو)

وسط أجواء مشحونة بالتوتر والترقّب، وُضعت جميع الطواقم والناشطين على متن أسطول الصمود العالمي فجر يوم الأربعاء، في أعلى درجات الجاهزية، تحسّبًا لأي محاولة اعتراض محتملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت لقطات خاصة للجزيرة مباشر، عددا من الناشطين والطواقم داخل قمرات وغرف القوارب وهم يرتدون سترات النجاة.

كانت قيادة أسطول الصمود العالمي، أعلنت عن تفعيل بروتوكول الطوارئ داخل كافة السفن المشاركة، وذلك في أعقاب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق مناطق إبحار الأسطول، مع حديث عن اقتراب قطعة بحرية إسرائيلية من إحدى سفن الأسطول.

وبعد مراقبة دقيقة وتقييم ميداني للوضع، أصدر الأسطول بيانًا أشار فيه إلى خفض مستوى التأهب الأمني على متن السفن، موضحًا أنه لا يُتوقع، على الأرجح، حدوث أي محاولة اعتراض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الليلة.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أشارت إلى أن قوارب أسطول الصمود اقتربت من علامة الـ 120 ميلا بحريا من المنطقة عالية المخاطر، حيث سبق أن تعرضت أساطيل أخرى لهجمات في تلك المنطقة.