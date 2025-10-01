غزة.. 64 شهيدا فلسطينيا منذ فجر الثلاثاء (فيديو)

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 64 شهيدا، بينهم 19 من منتظري المساعدات الإنسانية، وذلك جراء سلسلة من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة في القطاع، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر ومصادر طبية.

وفي أحدث المجازر، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم، إثر قصف بطائرة مسيَّرة استهدف منجرة أبو رمضان النجار في شارع البيئة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ونُقلت الجثث والمصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وبحسب مصادر طبية، توزعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ ساعات الصباح على النحو التالي:

مستشفى الشفاء: 5 شهداء

مستشفى الأهلي العربي (المعمداني): 15 شهيدا

مستشفى العودة: 21 شهيدا

مستشفى شهداء الأقصى: 14 شهيدا

مستشفى ناصر: 9 شهداء

وكان الاحتلال قد قصف في وقت سابق محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما استهدف خيمة نازحين قرب محطة أبو حجير شمال شرق النصيرات، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد مواطنان بنيران قوات الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل عن 66,097 شهيدا و168,536 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين أزهقت المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية أرواح 453 مواطنا بينهم 150 طفلا.

وبحسب الإحصائيات، فإن الفترة من 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم شهدت استشهاد 13,229 فلسطينيا وإصابة 56,495 آخرين. كما ارتفع عدد ضحايا “لقمة العيش” ممن قضوا أثناء بحثهم عن المساعدات إلى 2,576 شهيدا وأكثر من 18,873 مصابا.

وأكدت المصادر الطبية أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرق، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وشح الإمكانات.