أكبر صندوق تقاعد هولندي يبيع حصته في كاتربيلر بسبب دورها في غزة

باع أكبر صندوق تقاعد هولندي، حصته في شركة كاتربيلر الأمريكية، بحسب ما أكدت ناطقة باسمه اليوم الأربعاء عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت باستخدام الجيش الإسرائيلي آليات تابعة للشركة.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، كان صندوق التقاعد هذا، وهو مستثمر رئيسي في دول عدة حول العالم، لا يزال يمتلك حصة تُقدّر بنحو 387 مليون يورو في شركة كاتربيلر.

“مراعاة المسؤولية الاجتماعية”

وقال صندوق التقاعد الهولندي الذي يغطي 3 ملايين موظف في المؤسسات الرسمية أو التعليمية في هولندا “يجب أن يضمن نهجنا الاستثماري عوائد جيدة مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية”.

وأوضح في بيان أنه “إذا لم تستوفِ الشركات معاييرنا، ندخل في مناقشات، لكن إذا لم تُفضِ هذه المناقشات إلى النتائج المرجوة، يتوقف صندوق (إيه بي بي) عن الاستثمار في هذه الشركات”.

وفي أغسطس/آب، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أغنى صندوق في العالم بأصول تناهز قيمتها تريليوني دولار، أنه باع حصته في شركة كاتربيلر، وعزا الخطوة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

“منتجات كاتربيلر تُستخدم في انتهاكات واسعة”

وأكد الصندوق أن “منتجات كاتربيلر تُستخدم بلا شك لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي”.

ويرفض صندوق التقاعد الهولندي التعليق على قراراته المتعلقة بشركات محددة “بسبب حساسية المنافسة والسرية”.

ومع ذلك، أكد صندوق التقاعد الهولندي أنه “من الواضح أن تركيبة محفظتنا الاستثمارية آخذة في التطور، لا سيما في إسرائيل وغزة”.