لازرايني: تعليم الأطفال بند هام في أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، ضرورة أن يكون تعليم الأطفال في غزة “جزءاً من أي اتفاق لإنهاء الحرب” الإسرائيلية في القطاع.

The education of children must be part of any agreement to end the war in #Gaza. The proposed plan must offer some hope to more than 660,000 children out of school for the 3rd year. Bringing them back to learning should be a collective priority to promote lasting peace &… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) September 30, 2025

وقال لازاريني، في بيان على منصة “إكس”: إنه يجب أن يكون تعليم الأطفال جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مشددًا على ضرورة أن تقدم الخطة المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، “بعض الأمل لأكثر من 660 ألف طفل محرومين من التعليم للسنة الثالثة”.

وأضاف لازاريني أنه “يجب أن تكون إعادتهم إلى التعلم أولوية جماعية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين”.

وأشار إلى أن “الأونروا” تمتلك الخبرة والبنية التحتية والمعرفة اللازمة لدعم العودة التدريجية إلى التعليم الرسمي للأطفال، بفضل العاملين المميزين في صفوفها.

وأوضح لازاريني أنه قبل الحرب، كانت الأونروا تقدم التعليم في مدارسها لأكثر من 300 ألف طفل وطفلة.

ودعا الدول الأعضاء إلى دعم “الأونروا” في حماية ولايتها وعملها حتى تتمكن من مواصلة إحداث فرق ملموس في حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين.

وشدد على أنه من دون التعليم، يواجه الأطفال خطر الوقوع فريسة للاستغلال أو التطرف، وختم بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري.

يتزامن إعلان لازاريني، مع بيان صادر من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أشار فيه إلى أن حقوق الأطفال الفلسطينيين في الحياة، والصحة، والتعليم، وحرية الحركة، وغيرها، تنتهك بشكل يومي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة، وتكريس مسار للسلام العادل على أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة بشكل كامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية وفقًا للقانون الدولي باعتبار ذلك مفتاحًا لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.