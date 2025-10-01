ليفربول يسقط أمام غلطة سراي في دوري الأبطال (فيديو)

سجل فيكتور أوسيمين ركلة جزاء مبكرة ليقود غلطة سراي للفوز على ليفربول، الذي عانى أخطاء كثيرة، والذي فقد حارس المرمى أليسون والمهاجم هوغو إيكيتيكي للإصابة، بنتيجة 1-صفر في مباراة حماسية بدوري أبطال أوروبا في إسطنبول، يوم الثلاثاء.

سدد المهاجم النيجيري المقنع الكرة بقوة في مرمى أليسون، عندما قفز في الدقيقة 16 بعد سقوط باريس ألبر يلماز إثر تعرُّضه لضربة في وجهه من دومينيك زوبوسزلاي.

أجرى ليفربول ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي مُنيت بأول هزيمة في الدوري هذا الموسم أمام كريستال بالاس نهاية الأسبوع، حيث جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء إلى جانب ألكسندر إيزاك، صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ودخل كلاهما في الدقيقة 62 عندما أجرى ليفربول ثلاثة تبديلات، حيث حل صلاح محل جيريمي فريمبونج، اللاعب الأساسي، على الجناح الأيمن، بعد خروج أليسون مصابا ودخول جيورجي مامارداشفيلي في الدقيقة 56.

وخرج إيكيتيكي، الذي بدأ أساسيا بعد عودته من إيقاف محلي، مصابا في الدقيقة 68 في ليلة صعبة للزوار الذين حصلوا على فرصهم لكنهم بدوا عرضة للخطر بشكل مثير للقلق في الدفاع.