مدير مستشفى الشفاء يطلق نداء لإنقاذ من تبقى في “مدينة غزة المنكوبة”

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، أن مدينة غزة تتعرض لـ”إبادة كاملة بسكانها على الهواء مباشرة”، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني يتدهور بشكل غير مسبوق بفعل إغلاق المعابر والشوارع الحيوية في المدينة.

وأوضح أبو سلمية أن “معبر زكيم مغلق منذ أسابيع”، فيما أُغلق “شارع الرشيد اليوم”، الأمر الذي أدى إلى “عدم دخول الطعام والأدوية والمستهلكات الطبية إلى مدينة غزة”.

وأضاف: “هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات التي ما زالت تعمل بالحد الأدنى”. وناشد قائلا: “أنقذوا من تبقى في هذه المدينة المنكوبة. أوقفوا حرب الإبادة على غزة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إغلاق “محور نتساريم” أمام حركة الفلسطينيين الراغبين بالتنقل من وسط قطاع غزة وجنوبه إلى شماله.

ومحور “نتساريم” أقامه الجيش الإسرائيلي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مع بداية الإبادة الجماعية في قطاع غزة ليعزل محافظتي غزة والشمال عن مناطق وسط القطاع وجنوبه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “خلال الساعات الأخيرة بدأت قوات الفرقة 99 نشاطا بريا مركّزا شمال قطاع غزة، بهدف تعزيز والحفاظ على السيطرة العملياتية على محور نتساريم”.

وأضاف أنه تم “إغلاق محور نتساريم للتقدم من الجنوب”، وأردف قائلا: “تم تحقيق سيطرة عملياتية على المحور”.

والأربعاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش يحكم حصاره على مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني بعد إكمال السيطرة على محور “نتساريم”.

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.