مستوطنون يحرقون منزلا في حوارة جنوبي نابلس (فيديو)

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبوهنية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن عبد الحكيم العامر في منطقة رأس زيد جنوبي غرب البلدة، وأضرموا النار في جزء منه، ما ألحق أضرارًا مادية بالمكان.

#عاجل | مصادر محلية: مستوطنون هاجموا منزلا واحرقوا أجزاء خارجية منه في بلدة حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/BHgTl0htRg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 1, 2025

وأضافت أن المنطقة تشهد منذ فترة أعمال تجريف واعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، تستهدف منازل المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة هناك.

وفي سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداهماتها لمناطق متفرقة من مدينة الخليل منذ فجر يوم الأربعاء، وعمدت إلى اعتقال أحد الأشخاص، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة، كما فتشت عددًا من المنازل في المحافظة جنوبي الضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل، تعود ملكيتها لعائلة السويطي، وعاثت بمحتوياتها خرابًا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.