مع اقترابها من غزة.. السفينة “عمر المختار”: جاهزون لأسوأ الاحتمالات (فيديو)
قال مالك قطيط، المسؤول الإعلامي لسفينة “عمر المختار” الليبية، إن السفينة الإغاثية لا تزال تبحر نحو قطاع غزة، ولم يعد يفصلها عن وجهتها سوى أقل من 200 كيلومتر.
وأشار إلى تحليق مكثف للطائرات المسيرة بالقرب من السفينة، ما يثير مخاوف من تدخل إسرائيلي.
وأضاف قطيط أن معلومات متواترة لديهم تشير إلى احتمال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لقوارب أسطول الصمود في أي لحظة.
وأوضح أن سفينة “عمر المختار” تحمل مساعدات طبية وأغذية للأطفال، وتهدف إلى تقديم الدعم الإنساني لأطفال غزة، إضافة إلى كسر الحصار ووقف الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين.
وأكد أن طاقم السفينة في حالة مناوبة دائمة لرصد أي تهديد محتمل، وأنهم مستعدون للتعامل مع أسوأ السيناريوهات مثل الاعتراض أو الاعتقال.
واختتم قطيط تصريحه بالتعبير عن أمل الجميع في أن تصل السفينة إلى غزة بسلام، وتنجح في تقديم المساعدات وكسر الحصار المفروض على القطاع.