وصول شهداء وجرحى لمستشفى المعمداني إثر استهداف شاحنة مياه بمنطقة المغربي بمدينة غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء بوصول 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني إثر استهداف شاحنة مياه بمنطقة المغربي بحي الصبرة بمدينة غزة.

وأظهرت لقطات مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر قيام طاقم الإسعاف بنقل الجرحى، الذين يعاني بعضهم من إصابات بالغة، إلى المستشفى.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن 23 فلسطينيا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومدارس ومحيط الجامعة الإسلامية في قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وذكرت مراسلة الجزيرة مباشر، أن 10 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت منتظري المساعدات بمنطقة الطينة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة بداية من الساعة 12 ظهرا، وهو آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 66 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 168 ألف جريح، ودمارا واسعا في منازل القطاع وبنيته الأساسية، ومجاعة وفق منظمات الأمم المتحدة.