أحدهما بقوة 7.4 ريختر.. زلزالان يضربان جنوب الفلبين وهذه حصيلة الخسائر الأولية (فيديو)

ضرب زلزالان قويان متتاليان قبالة سواحل جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، مما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية واسعة.

مصرع شخصين على الأقل في #الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة مينداناو جنوبي البلاد صباح اليوم الجمعة وبلغت قوته 7.4 درجة وسط تحذيرات من حدوث تسونامي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/z44bLS0sux — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

الزلزال الأول

ضرب الزلزال الأول بقوة 7.4 درجات بمقياس ريختر قبالة سواحل جنوب البلاد، وأكد المسؤول الإعلامي في مكتب الدفاع المدني في منطقة دافاو كارلو بويرتو، أن الزلزال أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في البداية، وكلاهما من مدينة ماتي في مقاطعة دافاو أورينتال.

لاحقاً، أفادت تقارير بأن الزلزال الأول تسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل، كما أدى الزلزال إلى انزلاقات أرضية وأضرار بمستشفيات ومدارس.

زلزال آخر يضرب المنطقة ذاتها

وأعلن خبراء الزلازل في الفلبين في وقت لاحق اليوم أن زلزالا آخر بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة نفسها في جنوب البلاد.

وقال رئيس معهد الفلبين للزلازل والبراكين تيريسيتو باكولكول، إن زلزال المساء الذي هز بلدة ماناي في مقاطعة دافاو أورينتال جاء نتيجة لحركة في خط الصدع نفسه، وهو الخندق الفلبيني، وعلى عمق 10 كيلو مترات.

ومطلع الشهر الجاري لقي نحو 60 شخصا مصرعهم، عقب زلزال عنيف ضرب الفلبين، بقوة 6.9 درجات على سلّم ريختر، وفق ما أفادت به السلطات.