استقبال حافل للدفعة الثانية من الناشطين الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود (فيديو)

أظهرت لقطات متداولة لحظة وصول 11 مواطنًا جزائريًا يمثلون الدفعة الثانية ممن شاركوا في أسطول الصمود المتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم الخميس.

وبالأهازيج والزغاريد استقبل الجزائريون النشاشطين لحظة وصولهم إلى مطار هواري بومدين الدولي، بعد إجلائهم برا عبر أراضي المملكة الأردنية، ومن ثم تكفلت سفارة الجزائر بعَمّان بإعادتهم عبر رحلة للخطوط الجوية الجزائرية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبر عن بالغ ارتياحه لاستقبال النشطاء الجزائريين.

وأوضح أن عملية الإجلاء جرت تحت إشراف السلطات الأردنية بطلب من الجزائر وفي إطار تنسيق تام مع سفارة الجزائر في الأردن.