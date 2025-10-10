الأخبار|قطاع غزة

الأونروا: ننتظر الضوء الأخضر لإدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

الأونروا قادرة على إدخال آلاف من شاحنات المساعدات لغزة بمجرد السماح بذلك
الأونروا قادرة على إدخال آلاف من شاحنات المساعدات لغزة بمجرد السماح بذلك (رويترز)
أكدت جولييت توما، مسؤولة الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة “تنتظر الضوء الأخضر لإدخال الإمدادات إلى غزة“، وأن فرق الوكالة في غزة جاهزة لتسلُّمها وتوزيعها.

وأوضحت الأونروا، وفق منشور على منصة إكس اليوم الجمعة، أن الوكالة “لديها ما يكفي من الإمدادات لملء 6000 شاحنة، ويمكن أن تصل إلى غزة في غضون ساعات قليلة، إذا سُمح لها بذلك”.

وشددت الوكالة الدولية على أنه “حان الوقت لفتح كل المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم تحت تنسيق الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا”، مضيفة أن “الناس جائعون ومرهقون للغاية بعد عامين من الحرب”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ بدءا من الساعة الـ12 ظهر اليوم الجمعة، وبدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر طريقَي الرشيد وصلاح الدين.

آلاف من أطفال غزة ينتظرون وصول المساعدات
آلاف من أطفال غزة ينتظرون وصول المساعدات (رويترز)

“بصيص أمل لأطفال غزة”

وفي السياق ذاته، رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقالت إنه “يحمل بصيص أمل طال انتظاره بالنسبة للأطفال والأسر في غزة”.

وأضافت المنظمة الدولية في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، أنه “في العامين الماضيين، أفادت التقارير بمقتل أو تشويه ما يصل إلى 64 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وأوضحت اليونيسف أنها “تقدّم المساعدات للأطفال والنساء في أماكن لجوئهم، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والرعاية الطبية والتعليم، لمساعدة الأطفال على استعادة لحظات طفولتهم”.

وأكدت اليونيسف أنه “يجب السماح بتدفق المساعدات، ويجب أن تفتح إسرائيل أكبر عدد من النقاط الممكنة لإدخال هذه المساعدات”.

وطالبت اليونيسف بأن يكون وقف إطلاق النار “أكثر من مجرد كلمات؛ بل يجب أن يستمر ويُحترم، مع وضع حقوق الأطفال في مركز الاهتمام”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 67 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 170 ألف جريح، ودمارا واسعا ومجاعة، وفق منظمات الأمم المتحدة.

المصدر: الجزيرة مباشر + تويتر

