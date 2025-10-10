الأونروا: ننتظر الضوء الأخضر لإدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

أكدت جولييت توما، مسؤولة الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة “تنتظر الضوء الأخضر لإدخال الإمدادات إلى غزة“، وأن فرق الوكالة في غزة جاهزة لتسلُّمها وتوزيعها.

وأوضحت الأونروا، وفق منشور على منصة إكس اليوم الجمعة، أن الوكالة “لديها ما يكفي من الإمدادات لملء 6000 شاحنة، ويمكن أن تصل إلى غزة في غضون ساعات قليلة، إذا سُمح لها بذلك”.

"UNRWA is waiting for green light to bring in supplies. our teams in Gaza are ready to receive and distribute them. They include good, medicines and hygiene kits" our Juliette Touma tells @‌nytimes. UNRWA has enough supplies to fill 6,000 trucks and could reach #Gaza in a few… — UNRWA (@UNRWA) October 10, 2025

وشددت الوكالة الدولية على أنه “حان الوقت لفتح كل المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم تحت تنسيق الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا”، مضيفة أن “الناس جائعون ومرهقون للغاية بعد عامين من الحرب”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ بدءا من الساعة الـ12 ظهر اليوم الجمعة، وبدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر طريقَي الرشيد وصلاح الدين.

“بصيص أمل لأطفال غزة”

وفي السياق ذاته، رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقالت إنه “يحمل بصيص أمل طال انتظاره بالنسبة للأطفال والأسر في غزة”.

وأضافت المنظمة الدولية في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، أنه “في العامين الماضيين، أفادت التقارير بمقتل أو تشويه ما يصل إلى 64 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة”.

The news of a ceasefire brings a much-needed, long-overdue glimmer of hope for children and families in Gaza. In the last two years, a staggering 64,000 children have reportedly been killed or maimed across the Gaza Strip It is critical that all parties to the conflict do… pic.twitter.com/c1MJxfXbrb — UNICEF (@UNICEF) October 10, 2025

وأوضحت اليونيسف أنها “تقدّم المساعدات للأطفال والنساء في أماكن لجوئهم، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والرعاية الطبية والتعليم، لمساعدة الأطفال على استعادة لحظات طفولتهم”.

وأكدت اليونيسف أنه “يجب السماح بتدفق المساعدات، ويجب أن تفتح إسرائيل أكبر عدد من النقاط الممكنة لإدخال هذه المساعدات”.

وطالبت اليونيسف بأن يكون وقف إطلاق النار “أكثر من مجرد كلمات؛ بل يجب أن يستمر ويُحترم، مع وضع حقوق الأطفال في مركز الاهتمام”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 67 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 170 ألف جريح، ودمارا واسعا ومجاعة، وفق منظمات الأمم المتحدة.