الجزيرة مباشر ترصد عودة نازحين في غزة.. والدفاع المدني يصدر بيانا هاما (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر صباح الجمعة بدء عودة النازحين في قطاع غزة، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن النازحين بدأوا بالعودة إلى أحياء النصر والتفاح والصفطاوي في مدينة غزة، وسط مشاهد من الفرح والأمل رغم ما خلفته الحرب من دمار ومعاناة.

وأظهرت الصور سعادة النازحين، الذين عاد معظمهم بأمتعة بسيطة بعد أن أنهكتهم أيام الحرب الطويلة واستنزفت مواردهم.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أنه تم رصد بدء انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من بعض أحياء مدينة غزة.

قصف متواصل

إلى ذلك حذّر الدفاع المدني في غزة المواطنين من العودة إلى المناطق الحدودية لمدينة غزة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم قوات الدفاع المدني عبر تطبيق “تليغرام” أن العودة إلى تلك المناطق لا يجب أن تتم إلا بعد صدور إعلان رسمي يؤكد انسحاب قوات الاحتلال منها، والتأكد من ذلك عبر الجهات المختصة.

وبالرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادقتها رسميا على خطة الرئيس الأمريكي ترامب، ذكر مراسل الجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال، واصل قصفه المدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات المروحية على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأشار المراسل أيضا أن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيران أسلحته باتجاه منازل المواطنين شمال مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأضاف أن غارة جوية أخرى استهدفت منزلاً في شمال حي النصر، غرب المدينة.

كما نقلت الجزيرة مباشر عن مصادر أن زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه شارع الرشيد، وسط قطاع غزة.