الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال معارك في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

רס"ל במיל' מיכאל מרדכי נחמני, לוחם בהנדסה קרבית, בן 26 מדימונה, נפל בקרב בצפון הרצועה. יהיה זכרו ברוך pic.twitter.com/TQaCEfC1cJ — גלצ (@GLZRadio) October 10, 2025

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي في لواء الاحتياط، ميخائيل مردخاي نحماني، من كتيبة الهندسة القتالية، قتل خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الجندي البالغ من العمر 26 عاماً من ديمونا، كان يشغل منصب جندي تكنولوجيا وصيانة في الكتيبة 614 للهندسة القتالية، وقد تم إبلاغ عائلته بمقتله.