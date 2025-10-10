الأخبار|إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال معارك في شمال غزة

أحد جنود الاحتلال خلال العمليات البريّة في غزة (إذاعة الجيش الإسرائيلي)
Published On 10/10/2025
آخر تحديث: 06:21 AM (توقيت مكة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي في لواء الاحتياط، ميخائيل مردخاي نحماني، من كتيبة الهندسة القتالية، قتل خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الجندي البالغ من العمر 26 عاماً من ديمونا، كان يشغل منصب جندي تكنولوجيا وصيانة في الكتيبة 614 للهندسة القتالية، وقد تم إبلاغ عائلته بمقتله.

المصدر: الجزيرة مباشر

