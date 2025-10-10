الأخبار|أمريكا

انفجار في مصنع متفجرات عسكري بولاية تينيسي يسفر عن عدة قتلى ومفقودين

مشهد ما بعد الانفجار العنيف الذي ضرب مصنعا لإنتاج المتفجرات العسكرية في مقاطعة هيكمان بولاية تينيسي في 10 أكتوبر 2025. (مواقع التواصل)
Published On 10/10/2025

قالت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين بعدما وقع انفجار، صباح الجمعة، في شركة متفجرات عسكرية بولاية تنيسي.

وقال كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، خلال مؤتمر صحفي إن الانفجار وقع الساعة (12:45 بتوقيت غرينتش) في شركة (أكيوريت إنرجيتيك سيستمز إن مكيوان) على بُعد 80 كيلومترا تقريبا غربي ناشفيل.

وأضاف “لدينا حاليا عدد من الأشخاص في عداد المفقودين… وبعضهم في عداد الموتى”.

وكتبت شرطة مقاطعة هيكمان على صفحتها في فيسبوك: “نؤكد وقوع انفجار في المصنع في منطقة بوكسنورت التابعة لمقاطعة هيكمان بولاية تينيسي”.

وأضاف البيان: “تتواجد خدمات الطوارئ في الموقع حاليا للتعامل مع الوضع. يرجى تجنب المنطقة لإفساح المجال لفرق الطوارئ للقيام بواجبها، وإذا كنت بالقرب من الموقع، ابتعد واتبع تعليمات السلطات المحلية”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من شركة “أكيوريت إنرجيتيك سيستمز”، وهي شركة تصنيع متفجرات تأسست عام 1980.

المصدر: وكالات

