بسبب الإغلاق الحكومي.. ترامب يستفز الديمقراطيين بمقطع فيديو في المطارات

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس بث مقطع فيديو في المطارات في جميع أنحاء البلاد يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ تسعة أيام والذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات الجوية.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الفيديو بدأ بثه في المطارات الأمريكية.

FIRST ON FOX: DHS Secretary Kristi Noem blasted Democrats for the government shutdown affecting TSA workers in a video that will play at every public airport in America. pic.twitter.com/LdhRmF6wlT — Preston Mizell (@MizellPreston) October 9, 2025

وتظهر في الفيديو، وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم وهي تقول: “يرفض الديمقراطيون في الكونغرس تمويل الحكومة الاتحادية، وبسبب ذلك تأثر عدد من عملياتنا، ومعظم موظفي إدارة أمن النقل لدينا يعملون بدون أجر”.

ولا يزال يتعين على حوالي 13 ألفًا من مراقبي الحركة الجوية وحوالي 50 ألفًا من موظفي إدارة أمن النقل التوجه للعمل أثناء الإغلاق الحكومي، لكنهم لا يتقاضون رواتبهم.

ومن المقرر أن يحصلوا على راتب جزئي الأسبوع المقبل عن العمل الذي قاموا به قبل بدء الإغلاق الحكومي.

ويرفض المشرعون الديمقراطيون التصويت لصالح مشروع قانون تقدم به الجمهوريون من شأنه أن يوفر تمويلًا حكوميًّا مؤقتًا لأنه لا يتضمن أموالًا لدعم التأمين الصحي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. ويتبادل قادة الجمهوريين والديمقراطيين الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونغرس في الموافقة على تشريع جديد للإنفاق.