بعد قيادته للمنتخب الجزائري لكأس العالم.. محرز يعلن موعد اعتزاله (فيديو)

قال قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز إن مونديال 2026 سيكون الأخير له في مشواره، مؤكداً أنه ليس كريستيانو رونالدو.

وساهم محرز في فوز منتخب بلاده على الصومال بثلاثية نظيفة يوم الخميس ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية، بعدما سجل هدفاً وصنع اثنين آخرين للمهاجم محمد أمين عمورة.

وصعدت هذه النتيجة بمحاربي الصحراء إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة، بعد دورات 1982 و1986 و2010 و2014.

🟢 رياض محرز : أنا ماشي كريستيانو رونالدو، هذا هو آخر مونديال بالنسبة لي pic.twitter.com/8276D2KbEO — المرمى سبورت (@elmarmasports) October 9, 2025

وعند سؤال محرز عن إمكانية مشاركته في مونديال 2030، رد محرز: “لا، لن أشارك. أنا لست كريستيانو رونالدو، كأس العالم 2026 هو الأخير لي”.

واحتفل لاعبو المنتخب الجزائري بقائدهم رياض محرز على طريقتهم، اعترافًا بدوره وإسهامه بقيادة المنتخب إلى التأهل.

لاعبين الجزائر مع الأسطورة رياض محرز والاحتفال بالتأهل إلى كأس العالم 💚🇩🇿

pic.twitter.com/fmTV6ZU6N0 — عمرو (@bt3) October 9, 2025

يذكر أن محرز، الذي سيبلغ 35 عاما في 21 فبراير المقبل، لعب 106 مباريات مع المنتخب الجزائري سجل فيها 33 هدفا.

من جهته هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، يوم الخميس، المنتخب الجزائري عقب تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر انفانتينو، في فيديو مصور نشره في حسابه على تطبيق الصور انستجرام، وهو يقول: “كل التهاني للجزائر..سيتردد النشيد الوطني الجزائري للمرة الخامسة على الساحة العالمية وستسطع نجومكم كأسماء لامعة في كرة القدم الدولية”.