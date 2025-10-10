بيرني ساندرز: الإدارة الأمريكية دفعت مليارات من أموال دافعي الضرائب “لتسهيل مذبحة نتنياهو” في غزة

وجَّه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز انتقادات حادة للدعم المالي الهائل الذي قدمته الإدارة الأمريكية إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لتمويل تكاليف حربها على قطاع غزة التي استمرت نحو عامين.

وقال ساندرز في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، إن “الولايات المتحدة أنفقت 22 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتسهيل مذبحة نتنياهو”، موضحا أنها “تسببت في قتل أو إصابة 10% من سكان قطاع غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن”.

Ten percent of Gazans have been killed or wounded — mostly women, children, & the elderly. The U.S. has sent $22 billion taxpayer dollars to facilitate Netanyahu's slaughter. This ceasefire must hold, the hostages must be freed, aid must flow and this horrific war must end. — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) October 10, 2025

وأكد السيناتور الديمقراطي في منشوره أنه “يجب استمرار وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتدفق المساعدات لغزة، ووضع نهاية لهذه الحرب المروعة”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ بدءا من الساعة الـ12 ظهر اليوم الجمعة، حيث تمركزت قوات الاحتلال في خطوط انتشار وفقا لخريطة الطريق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنها.

وبدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر طريقَي الرشيد وصلاح الدين مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

مساعدات عسكرية هائلة

وفي السياق، أظهرت دراسة نشرتها وكالة أسوشيتد برس، الاثنين، وأعدها برنامج تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية، أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال الباحثون إن 4.86 مليارات دولار إضافية ذهبت إلى تكثيف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضح الباحثون أن هذا المبلغ يشمل تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن هناك نفقات تتجاوز 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، ومنها القبة الحديدية ومقلاع داود والبنادق ووقود الطائرات.

ولفت التقرير إلى أنه، على عكس المساعدات العسكرية الأمريكية الموثقة علنا لأوكرانيا، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما شحنته الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، لذا فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي، كما يقول الباحثون، وفق أسوشيتد برس.