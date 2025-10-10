ترامب يقترح طرد إسبانيا من “الناتو”

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، طرد إسبانيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب فشلها في تلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي البالغة 5% من الناتج المحلي الإجمالي التي كان ترامب قد أكدها سابقا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “لدينا عضو واحد متقاعس، أنها إسبانيا”، مضيفا “ليس لديهم أي عذر لعدم تحقيق ذلك، ولكن لا بأس بذلك. ربما يجب طردهم من الناتو بصراحة”.

واتفق أعضاء الحلف العسكري في يونيو/حزيران الماضي على زيادة إنفاقهم العسكري بشدة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحقق أولوية رئيسة لترامب الذي يريد من الأوروبيين إنفاق مزيد على دفاعهم.

لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز قال حينئذ إنه لن يلتزم بمستوى 5% المستهدف، واصفا إياه بأنه “لا يتوافق مع دولة الرفاه ورؤيتنا العالمية”.

وقال ترامب إن على الزعماء الأوروبيين إقناع إسبانيا بتعزيز التزاماتها تجاه الحلف، وذلك خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع زعيم ثاني أحدث دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

وأضاف ترامب “عليكم أن تبدأوا في التحدث إلى إسبانيا.. عليكم أن تتواصلوا معهم وتعرفوا سبب تأخرهم”.

وتابع “ليس لديهم أي عذر لعدم فعل ذلك، ولكن لا بأس. ربما يجب أن تطردوهم من حلف شمال الأطلسي بصراحة”.

وانضمت إسبانيا إلى حلف الأطلسي في 1982، وأصبح الحلف الذي يضم 32 عضوا في بؤرة الاهتمام منذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 2022.