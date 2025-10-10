تعرَّف على الوثيقة التفصيلية للخطوات التنفيذية لخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

حصلت الجزيرة على الوثيقة التفصيلية للخطوات التنفيذية الخاصة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، التي تهدف إلى إنهاء القتال خلال 72 ساعة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا، بالإضافة إلى إطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت الوثيقة أن الخطوات تشمل إرسال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة مفصلة بالأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، بالتوازي مع تشكيل لجنة غرفة عمليات تضم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس للمتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاق.

معدات إزالة الركام

كما تتضمن الخطة إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام على أن تحدد لها مهام واضحة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المخيمات بقطاع غزة لاستيعاب النازحين وتوفير سبل معيشتهم. وسيتم كذلك التنسيق لتشغيل محطة توليد الكهرباء وإيجاد آلية لتزويدها بالوقود.

وتشمل الخطة تشغيل معبر رفح في الاتجاهين وفق اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدء إصلاح خطوط المياه والصرف الصحي، وترميم المستشفيات والمخابز والطرق، كما أُعطيت الأولوية لدخول الأغذية والمستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بالإيواء خلال المرحلة الأولى.

حرية حركة الشاحنات

وأكدت الوثيقة ضمان حرية حركة الشاحنات من الشمال والجنوب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، على أن تقوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتسلُّم المساعدات وتوزيعها، مع احتساب عدد الشاحنات أسبوعيا بما لا يقل عن 4200 شاحنة، تشمل المساعدات الإنسانية والبضائع للقطاع الخاص، إضافة إلى 50 شاحنة وقود وغاز.

وأشارت الخطة إلى أن دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا سيتم فور توقيع الاتفاق.

ملف الأسرى

وفيما يتعلق بملف الأسرى، تتضمن الخطوات إرسال وفد مصري إلى معبر عوفر حيث يُجمع الأسرى للتأكد من أسمائهم، بالإضافة إلى تشكيل آلية تبادل معلومات عن الأسرى بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء والصليب الأحمر.

وأكدت الوثيقة أنه خلال 72 ساعة، ستسلّم حماس رفات الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة، بالإضافة إلى جميع الأسرى الأحياء لدى الفصائل.

إدخال المساعدات الإنسانية

ووفق الوثيقة، فور الانسحاب التدريجي لإسرائيل من محيط غزة، ستقوم حماس بتقديم المعلومات عن الأسرى الإسرائيليين، كما سيبدأ فورا تنفيذ ما تضمَّنه اتفاق 19 يناير 2025 بشأن إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي نهاية المطاف، تتوقف الحرب بمجرد موافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ الاتفاق خلال 72 ساعة.

وتؤكد الوثيقة أن الخطة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، وضمان استقرار قطاع غزة، وتهيئة الأجواء للتوافق الفلسطيني الداخلي، مع الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.