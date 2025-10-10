خلل مفاجئ في “مايكروسوفت 365” يربك مهام آلاف المستخدمين حول العالم

أظهرت بيانات موقع (داون ديتيكتور) الإلكتروني لتتبع الأعطال أن تعطل حزمة برمجيات الإنتاجية الخاصة بشركة (مايكروسوفت) بدء في الانحسار مساء الخميس.

وأوضح الموقع انخفاض عدد البلاغات عن انقطاع خدمة (مايكروسوفت 365) إلى 1500 حتى الساعة 3:07 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بـ17 ألفاً في وقت سابق.

ويتتبع داون ديتيكتور الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بما في ذلك البلاغات التي يرسلها المستخدمون بوجود أخطاء إلى منصته.

وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بانقطاع الخدمة التي تساعد الأفراد والمؤسسات على إنجاز المهام بكفاءة أكبر، مثل إنشاء المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وإدارة قواعد البيانات.

وقالت مايكروسوفت 365 على صفحة الحالة الخاصة بها على منصة إكس إنها أعادت توجيه حركة البيانات المتأثرة إلى بنية تحتية سليمة وإنها تشهد تحسناً في حالة الخدمة.

وأظهرت البلاغات الأولية وجود مشكلات في الوصول إلى (مايكروسوفت تيمز) و(إكستشينج أونلاين).