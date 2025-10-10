شاهد: فلسطينيون يستخرجون الوقود من مدرعة إسرائيلية معطوبة في غزة

أظهرت مشاهد مصورة، بثتها الجزيرة مباشر من حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، مجموعة من الفلسطينيين وهم يسحبون السولار من إحدى المدرعات الإسرائيلية المعطوبة بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، لاستخدامه وقودا لسياراتهم المدنية التي تعطلت بفعل انقطاع الإمدادات منذ شهور.

ووفقا للمراسل، فإن المدرعة الإسرائيلية كانت قد دخلت الحي في وقت سابق ضمن عملية توغل لتدمير منازل السكان، لكنها أصيبت وتعطلت في المكان، لتتحول لاحقا إلى مصدر وقود نادر لعشرات العائلات الفلسطينية التي فُرضت عليها ظروف معيشية قاسية نتيجة توقف المحروقات في معظم أنحاء القطاع.

ويظهر في أحد المقاطع عدد من الشبان وهم يفرغون السولار من خزان المدرعة باستخدام عبوات بلاستيكية وخراطيم، ويظهر التكالب على خزان الآلية لتعبئة زجاجات المياه القديمة والعبوات البلاستيكية بالسولار.

وقال أحد الأطفال لمراسل الجزيرة مباشر “أنا جاي من الجنوب، لقينا السولار وهو غير موجود في الجنوب، فكانت فرصة للحصول على قليل منه لاستخدامه في السيارات هناك”.

ويُظهر المقطع ذاته أن المدرعة التي كانت تهدف -وفق المراسل- إلى تفجير منازل المدنيين الفلسطينيين، أصبحت اليوم موردا لحاجاتهم اليومية، في مشهد يعكس مفارقة مؤلمة بين آلة الحرب ومصدر الحياة.

ويعيش سكان غزة منذ شهور أزمة وقود خانقة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المحروقات، مما أجبر السكان على اللجوء إلى وسائل بديلة وغير مألوفة لتأمين الطاقة لتشغيل السيارات أو المولدات الصغيرة.