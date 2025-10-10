لحظة تفجير جيش الاحتلال لمنزل أحد منفذي عملية “راموت” في القدس (فيديو)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الشهيد محمد بسام طه، في بلدة قطنّة شمال القدس.

صور للشهيدين مثنى ناجي عمرو ومحمد بسام طه، منفذي عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة آخرين. وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال والد وشقيق محمد بسام طه أحد منفذي العملية، وذلك وفقا لمحافظة القدس. pic.twitter.com/5lrJ8vRl5l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

الشهيد، محمد بسام طه نفذ عملية إطلاق نار رفقة الشهيد “مثنى عمرو” قبل شهر في مستوطنة راموت بالقدس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول أن عملية “راموت” التي نفذها فلسطينيان من الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 حاخامات، وإصابة 47 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مقتضب، وقتها أن قواتها “حيدت الإرهابيين” منفذي العملية في مكان الحادث، وأنها باشرت عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة لمنع وقوع هجمات أخرى.

بينما نشرت هيئة البث الإسرائيلية عددا من أسماء القتلى: