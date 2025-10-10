لحظة تفجير جيش الاحتلال لمنزل أحد منفذي عملية “راموت” في القدس (فيديو)
فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الشهيد محمد بسام طه، في بلدة قطنّة شمال القدس.
صور للشهيدين مثنى ناجي عمرو ومحمد بسام طه، منفذي عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة آخرين.
وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال والد وشقيق محمد بسام طه أحد منفذي العملية، وذلك وفقا لمحافظة القدس. pic.twitter.com/5lrJ8vRl5l
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025
الشهيد، محمد بسام طه نفذ عملية إطلاق نار رفقة الشهيد “مثنى عمرو” قبل شهر في مستوطنة راموت بالقدس.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4أسامة حمدان: الاتفاق في شرم الشيخ أنهى الحرب و600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يوميا
- list 2 of 4شاهد: لحظات فرح وسجود.. المتحدث باسم الدفاع المدني ومواطنون في غزة عقب وقف النار (فيديو)
- list 3 of 4إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف خطة التحركات الفورية لقوات الاحتلال عقب موافقة الحكومة
- list 4 of 4هيئة البث الإسرائيلية: أوامر جديدة للجيش في غزة
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول أن عملية “راموت” التي نفذها فلسطينيان من الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 حاخامات، وإصابة 47 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة.
פיגוע ירי בירושלים: כ-15 נפצעו, שני חשודים כמחבלים נוטרלו בזירה >>> https://t.co/r5iIxJLhKb@ela1949 @hadasgrinberg @roysharon11 @HGoldich @VeredPelman pic.twitter.com/aL37oStp35
— כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025
وأكدت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مقتضب، وقتها أن قواتها “حيدت الإرهابيين” منفذي العملية في مكان الحادث، وأنها باشرت عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة لمنع وقوع هجمات أخرى.
بينما نشرت هيئة البث الإسرائيلية عددا من أسماء القتلى:
- الحاخام مردخاي شتاينتسغ، وعمره 79 عاما.
- الحاخام يسرائيل مانتسر، وعمره 28 عاما.
- الحاخام يوسيف دفيد، وعمره 43 عاما.
- .ياعقوف بينتو، وعمره 25، (وهو قادم جديد من إسبانيا).
- ليفي يتسحاق فشسارة مندلسون، وعمرها 60 عاما.