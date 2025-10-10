الأخبار|إسرائيل

لحظة تفجير جيش الاحتلال لمنزل أحد منفذي عملية “راموت” في القدس (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 58 ثانية 01:58
Published On 10/10/2025
|
آخر تحديث: 04:59 AM (توقيت مكة)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الشهيد محمد بسام طه، في بلدة قطنّة شمال القدس.

الشهيد، محمد بسام طه نفذ عملية إطلاق نار رفقة الشهيد “مثنى عمرو” قبل شهر في مستوطنة راموت بالقدس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول أن عملية “راموت” التي نفذها فلسطينيان من الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 حاخامات، وإصابة 47 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مقتضب، وقتها أن قواتها “حيدت الإرهابيين” منفذي العملية في مكان الحادث، وأنها باشرت عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة لمنع وقوع هجمات أخرى.

بينما نشرت هيئة البث الإسرائيلية عددا من أسماء القتلى:

  • الحاخام مردخاي شتاينتسغ، وعمره 79 عاما.
  • الحاخام يسرائيل مانتسر، وعمره 28 عاما.
  • الحاخام يوسيف دفيد، وعمره 43 عاما.
  • .ياعقوف بينتو، وعمره 25، (وهو قادم جديد من إسبانيا).
  • ليفي يتسحاق فشسارة مندلسون، وعمرها 60 عاما.
المصدر: الجزيرة مباشر

