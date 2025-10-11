أصابوا العشرات وحرقوا السيارات.. الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مزارعي الزيتون في نابلس (شاهد)

في تصعيد جديد يستهدف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، شهد جبل قماص في بلدة بيتا جنوبي نابلس، صباح الجمعة، هجوما عنيفا شنه مستوطنون وجنود من جيش الاحتلال، أسفر عن إحراق عدد من المركبات وإصابة أكثر من 30 فلسطينيا، بين رصاص حي ومطاطي وحالات اختناق بالغاز، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال المزارع جمال بني شمسة، للجزيرة مباشر “ذهبنا صباحا لقطف ثمار الزيتون على جبل قماص داخل أرضنا، وفجأة اقتحم المستوطنون المكان وهاجمونا بالضرب، ثم أحرقوا المركبات وحطموها بالكامل”.

وأضاف “في موسم الزيتون نعمل لجني رزقنا، لكنهم هاجمونا في محاولة لإخراجنا من الأرض التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، ولن نتركها مهما حصل، فالزيتون بالنسبة لنا شجرة مباركة ومقدسة”.

“الهجوم كان مخططا له”

أما المزارع الشاب أسامة بني شمسة فأكد أن الهجوم كان منظما ومخططا له، موضحا “بدأنا العمل بهدوء، ثم فوجئنا بالمستوطنين وجنود الاحتلال يهاجموننا بالعصي والحجارة، فتصدى لهم المزارعون”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال حاولت تقييد وصولهم للأراضي “قال لنا الجيش إننا يمكن أن نعمل في المنطقة السفلية فقط، لكن بعد دقائق هاجمنا المستوطنون مجددا وأحرقوا ما بين 10 إلى 15 مركبة. كان عددهم بين 50 إلى 60 مستوطنا، وأشكالهم تدل أنهم مدربون وليسوا مستوطنين عاديين”.

من جهته، وصف المزارع خالد حمايل ما جرى بأنه “هجوم ممنهج وغير مسبوق”، وقال “ما حصل اليوم اعتداء منظم بين جيش الاحتلال والمستوطنين. استخدموا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، وأصابوا عشرات المزارعين”.

دعوة لحماية المزارعين الفلسطينيين

ولم يسلم الصحفيون من هذا الاعتداء، حيث قال الصحفي يزن حمايل، الذي كان يغطي الحدث “كنا نرتدي دروع الصحافة بوضوح، ومع ذلك هاجمنا جنود الاحتلال والمستوطنون”.

وأكمل عن تفاصيل الهجوم الذي تعرضوا له “حرقوا سيارة الصحفي جعفر اشتية، وأُصيبت الصحفية سجى العلمي بحالة اختناق، وأصيب زميلنا وهاج بني مفلح بقنبلة غاز في ساقه، بينما حاول أحد المستوطنين ضربي بأنبوب حديدي، فهربت منه وطاردني لفترة من الوقت، فقفزت من مرتفع وأُصبت برضوض وكسر في يدي”.

ودعت وكالة (الأونروا) إلى توفير الحماية الكاملة للمزارعين الفلسطينيين والتجمعات المحلية والمشاركين جميعهم والداعمين لموسم الزيتون هذا العام، في ظل هجمات المستوطنين والاحتلال التي تتصاعد كل عام ضد مُلاك تلك الأراضي.