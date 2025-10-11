أظهرت مقاطع فيديو عديدة، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات مؤثرة من الفرح الممزوج بالذهول وعدم التصديق، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أحدهم نهض مفزوعا ظنا منه أنه “استهداف جديد”.. مسعف فلسطيني يزف إلى كوادر الدفاع المدني في غزة بشرى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب pic.twitter.com/AmVYojyJDU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2025

وتداول ناشطون بشكل واسع مقطعًا يظهر مجموعة من عناصر الدفاع المدني، يوقظهم زميلهم من النوم ليزف إليهم خبر وقف إطلاق النار، في مشهد غلبت عليه ملامح الدهشة، وكأنهم يعيشون حلمًا يصعب تصديقه.

غلبتها الدموع.. رد فعل طفلة غزاوية بعد سماعها خبر وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/vXlM0TXJjo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

وفي مقطع آخر مؤثر، ظهرت طفلة من غزة تُدعى “حبيبة”، وقد أُيقظت من نومها لإبلاغها بالخبر.

وما إن سمعته حتى رفعت يديها قائلة: “الحمد لله”، قبل أن تنهمر دموعها فرحا.