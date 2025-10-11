الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أيقظوهم من النوم وأبلغوهم الخبر.. لحظات مميزة لاستقبال إعلان وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

أطفال في غزة يحتفلون ببدء وقف إطلاق النار
أطفال في غزة يحتفلون ببدء وقف إطلاق النار (الفرنسية)
أظهرت مقاطع فيديو عديدة، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات مؤثرة من الفرح الممزوج بالذهول وعدم التصديق، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتداول ناشطون بشكل واسع مقطعًا يظهر مجموعة من عناصر الدفاع المدني، يوقظهم زميلهم من النوم ليزف إليهم خبر وقف إطلاق النار، في مشهد غلبت عليه ملامح الدهشة، وكأنهم يعيشون حلمًا يصعب تصديقه.

وفي مقطع آخر مؤثر، ظهرت طفلة من غزة تُدعى “حبيبة”، وقد أُيقظت من نومها لإبلاغها بالخبر.

وما إن سمعته حتى رفعت يديها قائلة: “الحمد لله”، قبل أن تنهمر دموعها فرحا.

