إيران: حديث ترامب لا يتجاوز حدود الأمنيات

أكدت إيران، اليوم السبت، أنها لن تعترف مطلقا بإسرائيل، ووصفت احتمال تطبيع العلاقات معها –الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب– بأنه “مجرد أمنيات”، في حين أعلنت استعدادها لدراسة اقتراح أمريكي محتمل بشأن برنامجها النووي، شريطة أن يكون “عادلا ومتوازنا”.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلتها رويترز، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن طهران “لن تعترف أبدا بنظام محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالا”، وذلك ردا على تصريحات ترامب أواخر سبتمبر/أيلول التي ألمح فيها إلى احتمال انضمام إيران مستقبلا إلى اتفاقيات أبراهام التي أرست تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية خلال ولايته الأولى.

وأضاف عراقجي أن حديث ترامب عن انضمام إيران إلى تلك الاتفاقيات “لا يتجاوز حدود الأمنيات”، مؤكدا أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية “ثابت وغير قابل للمساومة”، وأن “الاحتلال لا يمكن أن يكون أساسا للسلام”.

وفي الشأن النووي، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ترحب باقتراح أمريكي محتمل بشأن برنامجها النووي، إذا كان “عادلا ومتوازنا”، لكنه شدد على أن طهران “لا ترى سببا لإجراء محادثات مع القوى الأوروبية” في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن “إيران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء”.

ونفى عراقجي تلقي أي طلب رسمي من أي دولة لإجراء مفاوضات نووية جديدة، موضحا أن بلاده لا تمانع في دراسة أي مبادرة تحقق مصالحها الوطنية وترفع العقوبات المفروضة عليها، لكنه أكد أن إيران “لن تخضع لأي ضغوط سياسية أو اقتصادية”.