استشهاد شاب وإصابة طفل خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي أحياء في جنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت أحياء سكنية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة ليل الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب محمد عدنان يوسف سلامة (25 عاما) جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال في المدينة.

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع شهيد أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقتي البطن والرقبة بالقرب من دوار السينما في وسط جنين، وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأضاف في بيان لاحق أنه جرى أيضا إسعاف طفل يبلغ من العمر 15 عاما أصيب بشظايا رصاص أطلقته قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها.

لحظة وداع الشهيد محمد سلامة الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة جنين

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء وسط جنين، تخللها إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وباستشهاد الشاب سلامة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 50 شهيدا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي طال أيضا عدة بلدات وقرى في المحافظة.

ودمر الاحتلال خلال عدوانه، أكثر من 600 منزل بشكل كامل في مخيم جنين، كما هدم نحو ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، ما أدى إلى تهجير ونزوح نحو 22 ألف مواطن من سكان المخيم إلى المدينة وبلدات وقرى المحافظة.

يُذكر أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد تصاعدا لوتيرة الاعتداءات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال ومستوطِنون ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف و300 شخص واعتقلوا أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، وفق معطيات رسمية فلسطينية.