الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة جنوب لبنان (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد من المواجهات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو نفذ موجة من الغارات الجوية في جنوب لبنان، موضحاً أن الهجمات استهدفت بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله، حيث كانت تُخزّن أدوات هندسية تُستخدم لترميم البنى التحتية.

وأضاف بيان جيش الاحتلال أن وجود هذه الأدوات ونشاط منظمة حزب الله في المنطقة، “يشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، وفق نص البيان.