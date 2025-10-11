انتشار واسع لقوات الأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية في ميدان فلسطين بمدينة غزة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بانتشار مكثف لقوات الأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية، صباح اليوم، في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وأظهر مقطع “فيديو”، بثته الجزيرة مباشر، تمركز عدد من الآليات الأمنية وانتشار عناصر الشرطة في محيط الميدان.

ومنذ ساعات، بدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه التدريجي داخل القطاع على أن يستكمل خلال 24 ساعة الانسحاب إلى المواقع الجديدة داخل القطاع والمحددة في الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف الانسحاب الأولي من مناطق في مدينة غزة عن حجم دمار هائل خلّفه الجيش الإسرائيلي خلال عمليته التي كانت ترمي لاحتلال القطاع تدريجيا بدءا بالمدينة.