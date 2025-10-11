بينهم أطفال ونساء.. حملة فلسطينية تكشف عن عدد جثامين الشهداء التي تحتجزهم إسرائيل

أفادت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، بأن إسرائيل تواصل احتجاز 735 جثمانا لفلسطينيين، بينهم 67 طفلا.

وجاء في بيان اللجنة، الجمعة، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 735 شهيدا، من بينهم 256 في مقابر الأرقام”.

وتعد مقابر الأرقام مدافن بسيطة تحاط بحجارة، ولا تحمل شواهد، حيث تثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما بلا اسم، ويخصّص لكل رقم ملف خاص لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية.

كما أوضحت اللجنة أن “إسرائيل تحتجز منذ بداية عام 2025 جثامين 479 فلسطينيا، من بينهم 86 من المعتقلين، و67 من الأطفال، و10 نساء”.

ونوهت اللجنة إلى تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في 16 يوليو/تموز الماضي، الذي يكشف أن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان (سيئ الصيت جنوبي إسرائيل) نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.

من جانب آخر، تشير المعطيات الفلسطينية الرسمية إلى أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتلوا منذ بداية حرب الإبادة في غزة ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10,300 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل.

وارتكبت إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، أدت إلى سقوط 67,211 شهيدا، وإصابة 169,961 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.