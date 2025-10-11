حالة تأهب قبل لقاء إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم استعدادا لمسيرة مؤيدة لفلسطين

اتخذت مدينة أوديني الإيطالية تدابير أمنية استثنائية قبل مباراة إيطاليا مع إسرائيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 يوم الثلاثاء المقبل، إذ من المقرر أن تنطلق مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في يوم المباراة.

وتعارض لجنة فلسطين-أوديني المنظمة للمسيرة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتتوقع مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص في المسيرة يوم الثلاثاء، قبل ساعات من انطلاق المباراة على ملعب فريولي.

وقال متحدث باسم اللجنة لرويترز “مطالبنا تظل دون تغيير”، ووصف اللقاء بأنه “مباراة العار”.

“الحق في الحياة بلا احتلال”

وأضاف “نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره، وحقه في العودة، وحقه في حياة بلا احتلال، في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين”.

وأكد أنه “لن يتوقف ضغطنا إلا عندما يتحرر الشعب الفلسطيني بشكل كامل”.

وكان مدرب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب التي استمرت عامين على غزة، وذلك قبيل خوض فريق إيطاليا مباراته مع إسرائيل.

وأضاف غاتوزو للصحفيين “نحن نعلم أننا مضطرون إلى خوض المباراة، لأننا إن لم نفعل فسنُعَد خاسرين بثلاثة أهداف دون رد. أكرر مرة أخرى أن ما يحدث للمدنيين الأبرياء وللأطفال أمر مؤلم للغاية، ويمزق قلبي رؤيته”.

قيود بدءا من السبت

وأصدرت بلدية أوديني قيودا، اليوم الجمعة، شملت إغلاق الطرق وتقييد مواقف السيارات بدءا من غد السبت، ووضعت حواجز خرسانية في المنطقة المحيطة بالملعب لإنشاء مناطق أمنية.

وحظرت السلطات تقديم الطعام والشراب في أوعية زجاجية أو خزفية أو معدنية في يوم المباراة، وألزمت بإزالة جميع الأثاث الخارجي من المؤسسات العامة الخارجية.

ويقول منظمو المسيرة إنهم لا ينوون منع إقامة المباراة إذ تجري الاحتجاجات بعيدا عن الملعب، لكنهم يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال.

اعتراضات مستمرة على مشاركة إسرائيل

يُذكر أن الرياضيين الإسرائيليين واجهوا رفضا واعتراضا عند مشاركتهم في فعاليات دولية أخيرا، إذ أعلنت السلطات الإندونيسية، الخميس، إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة للرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام في جاكرتا في المدة من 19 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في إندونيسيا يسريل إهزا ماهيندرا “تلتزم الحكومة الإندونيسية بسياسة راسخة، تتمثل في عدم إجراء أي اتصال مع إسرائيل حتى تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة”.

كما خرج آلاف المتظاهرين في إسبانيا للاحتجاج على مشاركة الفريق الإسرائيلي في سباق الدراجات “لافويلتا إسبانيا” خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأدّت الاحتجاجات إلى قطع الطريق الرئيسي وسط العاصمة مدريد، مما أجبر منظمي السباق على إلغاء المرحلة الأخيرة منه.