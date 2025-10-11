حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.. ويدعو لتضامن وطني شامل

أدان حزب الله، في بيان رسمي، اليوم السبت، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجراً طريق المصيلح – النجارية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وإلحاق خسائر كبيرة في الممتلكات.

وقال الحزب، إن هذا العدوان يأتي في إطار الاستهدافات المتكررة والمتعمدة ضد المدنيين والبنى الاقتصادية بهدف تعطيل عودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية، واصفاً الهجوم بأنه “تعبير عن الغطرسة والإجرام الصهيوني المتواصل في ظل صمت عربي ودولي وغطاء أمريكي كامل”.

دعوة لتضامن وطني شامل

ودعا حزب الله إلى تضامن وطني شامل وإلى أن تتخذ الدولة اللبنانية موقفاً حازماً يرتقي إلى مستوى التحديات القائمة، عبر تحرك دبلوماسي وسياسي مكثف وتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأكد البيان أن العدوان الإسرائيلي لن يستمر من دون مواجهة، مشدداً على أن على الدولة تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية مواطنيها، موجهاً التحية إلى أهالي الجنوب الصامدين الذين يواجهون العدوان بثبات ويؤكدون بحقهم في العيش بكرامة على أرضهم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 10 غارات جوية، فجر السبت، مستهدفا 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح جنوبي البلاد.

فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن إحدى هذه الغارات أدت إلى مقتل شخص سوري الجنسية وإصابة 7 آخرين بينهم رجل وسيدتان.