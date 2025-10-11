“خاطبوا الجدران”.. ويتكوف وكوشنر وزوجته إيفانكا في زيارة لحائط البراق (فيديو)

زار مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، برفقة إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، حائط البراق في القدس، يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن “الثلاثة أدوا صلاة شخصية ودفنوا رسالة بين أحجار الحائط الغربي”.

المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وزوجته إيفانكا في زيارة لحائط البراق بالمسجد الأقصى في القدس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FZA1LZHIHD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

وأعرب ويتكوف، خلال الزيارة، عن تفاؤله الكبير بالاتفاق، وقال للصحفيين: “أدعو الله أن يحقق الفصل الجديد الذي يُفتَح الآن في الشرق الأوسط كامل إمكاناته لتحقيق السلام. عسى أن يتحلى القادة بالوضوح والرؤية والشجاعة اللازمة لتحقيق ذلك”.

بينما قال جاريد كوشنر: “أدعو الله من أجل السلام في الشرق الأوسط، وأهنئ جميع المشاركين في هذه الجهود. أتمنى للرئيس ترامب القوة والرؤية اللازمتين للمساهمة في التوصل إلى حل ناجح يُنقِذ الأرواح”.

وجاءت الزيارة التي قام بها ويتكوف وكوشنر بعد مشاركتهم في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.