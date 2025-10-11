داعية يحذر: تصفح الهاتف والمواقع الفاسدة قد يدمر قلبك وعملك الصالح (شاهد)

حذر الداعية الاسلامي الشيخ نشأت أحمد، من انشغال الناس بالهاتف المحمول وتأثير ذلك على قوة القلب واستقامة السلوك، مشددا على أن المبالغة في تصفح مواقع الإنترنت يفتح “أبواب الفتنة” أمام المستخدمين.

وقال الشيخ نشأت، في مقابلة مع برنامج “أيام الله” عبر الجزيرة مباشر، إن قسوة القلب قد تكون ناتجة عن انشغال الناس بمصيبة العصر وهي الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أن تصفح الموبايل والصور، يوصل الإنسان إلى مواجهات خطيرة مع الفتن عند فتح مواقع لا تنتهي.

تصفح الهاتف قد يكون سببا في قسوة القلب.. فكيف يمكن التخلص من هذا الداء؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AYVZVsvYVn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2025

“كل نظرة ستحاسب عليها غدا”

وشدد الشيخ على أن كل عمل وكل نظرة وكل حركة، ستُسال عنها النفس غدا أمام الله، محذرا من تتبع المواقع الفاسدة أو المضللة، ومؤكدا أن المسلم يجب أن يراقب كل نظرة يلتفت إليها وكل شبهة تُعرض عليه، حتى لا يعرض نفسه للفتن.

ونقل الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأمر باجتناب مواطن الفتن، موضحا أن البحث عن الفتن أو الاستمتاع بمشاهدها، قد يجذب القلب ويقوده إلى الفساد، مستشهدا ببيت شعر يقول “ألم تر أن العين للقلب رائد.. فما تألف العينان فالقلب آلف”.

ودعا الشيخ المشاهدين إلى استخدام الهاتف لحاجة محددة ثم إنهاء التصفح، وعدم الانسياق في الدخول إلى مواقع تحتوي على مضامين فاسدة. وختم بالحث على المتابعة الدقيقة للضمير “لحظة بلحظة ثانية بثانية” للحفاظ على صحة القلب واستمرار العمل الصالح.