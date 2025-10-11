رئيس بلدية غزة يكشف ما تحتاجه المدينة بشكل عاجل بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن حجم الدمار الذي تركته القوات الإسرائيلية كبير جدا و”مخيف” على حد تعبيره.

وقال يحيى السراج في مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، إن انسحاب القوات الإسرائيلية من عدة مواقع من جنوب المدينة ومن شمالها ومن أجزاء من شرق المدينة، وعودة بعض السكان إليها كشفت دمار يصعب وصفه.

وأضاف أن طواقم البلدية وخلال زيارتها لبعض هذه المناطق، وقفت على الوضعية الحقيقية حيث طال الدمار كل شيء تقريباً، المباني، الشوارع، البنى التحتية، المدارس.

وأوضح أن قوات الاحتلال عمدت في الأيام الأخيرة إلى تدمير كل ما يمكن تدميره وبكل قوة وبكل شراسة وبكل عنف، “كأنهم يريدون ألا يبقى أثر للحياة في المدينة، وهذا يعني حقيقة أوجد صدمة لدى المواطنين ولدى الطواقم الفنية الهندسية التي زارت الأماكن”.

وأشار إلى أن الشوارع كلها كانت مليئة بالردم ومليئة بركام البيوت والمساجد والمدارس والمرافق الحيوية في المدينة، لدرجة أنها أعاقت حركة السيارات ناهيك عن حركة النازحين الذين فقدوا معالم المدينة خاصة في حي الصبرة وتل الهوا والشجاعية والشيخ رضوان وما يقع شمال مدينة غزة.

احتياجات عاجلة

وعن نحو ربع مليون عادوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع قال يحي السراج أن هؤلاء يحتاجون بشكل عاجل إلى:

توفير الطعام والدواء.

فتح الشوارع لإتاحة إمكانية عودة النازحين.

توفير مباني مؤقتة وجاهزة لإيواء الناس.

دعم المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية.

توفير مصادر للطاقة والمولدات والوقود.

توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

دمار هائل

وعن حجم الدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، قال رئيس البلدية إن عدد الوحدات السكنية يقترب من 300 ألف.

موضحاً أن الحاجة باتت ماسة إلى توفير مئة ألف وحدة سكنية على الأقل بشكل عاجل خلال الأشهر القليلة.

وبين أن توفير مواد البناء بشكل واسع سيساعد السكان على ترميم المباني القابلة للترميم جزئياً لتصبح صالحة لإيواء الناس، وأكد على ضرورة الإسراع في ذلك وتوكيل المهمة للمواطنين قائلاً: “نظام الخدمة الذاتية تم استخدامه في المرات الماضية وكان نظاماً ناجحاً وعملياً وفعالاً”.