سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 60 يوما

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال جددت إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية لمدة 60 يومًا.

وفي أغسطس الماضي، جددت قوات الاحتلال قرار إغلاق المكتب 60 يومًا إضافية، وألصقت في مدخل المقر أمرًا عسكريًا بذلك، في استمرار لإجراءات المنع التي تستهدف عمل القناة بالأراضي الفلسطينية.

وفي سبتمبر 2024، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارًا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”.