شاهد: كوريا الشمالية تكشف عن أقوى نظام سلاح نووي في البلاد

كشفت كوريا الشمالية عن أقوى نظام سلاح نووي استراتيجي في البلاد، وذلك خلال عرض عسكري حاشد في العاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

واستعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال العرض، أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يحمل اسم “هواسونغ 20″، ووصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه “أقوى نظام سلاح نووي استراتيجي في البلاد”.

وشهد العرض، الذي أقيم مساء الجمعة بعد يوم من الاحتفالات الرسمية، حضور وفود دولية رفيعة، بينها رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ، والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، في إشارة إلى تنامي العلاقات السياسية والعسكرية بين بيونغ يانغ وهذه الدول.

“كيان لا يُقهر”

وأظهرت الصواريخ التي جرى استعراضها، امتلاك كوريا الشمالية لقدرات تمكنها من استهداف أي موقع داخل الولايات المتحدة، رغم استمرار الشكوك الغربية بشأن مدى دقة أنظمة التوجيه، وقدرة الرؤوس الحربية على تحمل العودة إلى الغلاف الجوي.

وخلال كلمته في العرض، دعا كيم إلى تعزيز قوة الجيش ليصبح “كيانا لا يُقهر يدمر كل التهديدات”، مشيدا بما وصفه بـ”بطولات الجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون دعما لروسيا في أوكرانيا“.

وفي لقاء جانبي، بحث كيم مع ميدفيديف سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أكد الزعيمان حرصهما على توسيع نطاق الشراكة والتبادل في مختلف المجالات لتحقيق “الأهداف المشتركة”، بين البلدين.