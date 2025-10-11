صانع محتوى فلسطيني يروي كيف تحقق حلم رفيقه في الشهادة خلال ساعتين (فيديو)

روى صانع المحتوى الفلسطيني محمود العمودي قصة استشهاد رفيقه وزميله محمد مشمش، الذي تحقق له ما تمناه خلال الحرب على قطاع غزة.

ورد العمودي خلال حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر على سؤال المذيع “من كنت تتمنى أن يبقى معك في هذه الأيام (بعد وقف إطلاق النار؟”، ليقول: “محمد مشمش، وهو زميل وصديق وأخ ومدير وحبيب، شطر الروح… كان بالنسبة لي كل شيء”.

وأضاف الناشط الفلسطيني “كنت أتمنى أن أذهب إليه فور إعلان وقف إطلاق النار لأحضنه ونبكي سويا، لكن في الجنة إن شاء الله نلتقي”.

وسرد العمودي موقفا حدث يوم عاشوراء، حيث قال مشمش لأصدقائه: “تخيلوا أني أموت صائما اليوم، وأن ينفصل رأسي عن جسدي وأدفن والدماء تسيل من رأسي”.

وأضاف العمودي: “والله ما مرت ساعتان حتى مات الميتة التي كان يتمناها، مات صائما في يوم عاشوراء، ودفن والدم ما زال يسيل”.

بدوره، رد مذيع الجزيرة مباشر متأثرا: “هذه مساحة هامة لذكره هو ومن مثله من الصادقين ليعرفهم الناس، ليعرفهم العالم. رغم صعوبة السؤال الذي سألته… ولكن هذه من الأهمية بما كان أن يُذكر هؤلاء الذين رحلوا وتركوا هذه البصمة في قلوبكم. وأنتم تعمرون غزة مرة أخرى ستذكرونهم في كل لحظة”.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.