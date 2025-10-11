عامان من الحرب.. اليونيسف توثق الثمن الفادح الذي دفعه أطفال غزة

رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الجمعة، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قالت إنه يمنح الأمل للأطفال الفلسطينيين الذين عانوا خلال عامين من الحرب المروعة.

أضافت المنظمة الأممية في بيان على منصة “إكس” أن عامين من القصف والقتال في غزة أسفر عن دمار كارثي في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث أُبلغ عن مقتل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل، وتدمير منازل ومستشفيات ومدارس، كما انهارت الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن حجم الاحتياجات الإنسانية بات هائلاً.

وأوضحت المنظمة أن جميع الأطفال دون سن الخامسة، والبالغ عددهم 320 ألف طفل، يواجهون خطر سوء التغذية الحاد بعد أن أُعلنت المجاعة في أجزاء من قطاع غزة.

وأشارت يونيسيف إلى أن أكثر من 56 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما، كما تعرض جميع الأطفال لأحداث صادمة وانقطاعات كبيرة في تعليمهم.

وأكدت أن الحرب كلفت أطفال غزة ثمنًا باهظًا، “إنهم يستحقون الآن سلامًا دائمًا ودائمًا حتى تبدأ عملية التعافي الطويلة”.

وشددت على ضرورة ضمان استئناف العمليات الإنسانية للأمم المتحدة على الفور وبشكل آمن وعلى نطاق واسع، مشيرة إلى أن لديها أكثر من 1300 شاحنة جاهزة لنقل الخيام، والمواد الغذائية، والأدوية واللقاحات الأساسية، ومستلزمات التعلم والترفيه، ولوازم المياه والصرف الصحي.

وحثت المنظمة جميع الأطراف على ضرورة فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة، بما في ذلك في الشمال، فورًا لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية والإمدادات الحيوية.