“عمر قلبه أصغر بـ14 عاما من عمره الحقيقي”.. البيت الأبيض يكشف: ترامب في صحة استثنائية

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مذكرة رسمية أصدرها البيت الأبيض، إن الرئيس يتمتع بـ”صحة استثنائية، موضحا أن عمره القلبي أصغر من عمره الزمني بنحو 14 عاما، وذلك بعد خضوعه لفحص طبي جديد أُجري، أمس الجمعة، في أحد المستشفيات العسكرية قرب واشنطن.

ووفق المذكرة، أظهر ترامب أداء قويا في اختبارات القلب والأوعية الدموية والرئتين والأعصاب واللياقة البدنية، كما تلقى تطعيمات وقائية ضد الإنفلونزا وكوفيد-19 استعدادا لجولة خارجية مرتقبة تشمل الشرق الأوسط بعد توسطه في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويبلغ ترامب من العمر 79 عاما، وهو ثاني أكبر رئيس أمريكي في الحكم، وقد حافظ منذ توليه المنصب على جدول زمني نشط وسريع الوتيرة رغم استمرار حبه للحوم الحمراء، وأكد للصحفيين قبيل الفحص أنه “يشعر بحالة جيدة جدا بدنيا وذهنيا”، مشيرا إلى أن زيارته للطبيب “نصف سنوية وروتينية”.

“الرئيس في حالة ممتازة”

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو 6 أشهر من آخر فحص شامل خضع له ترامب، في وقت تتجدد فيه الاهتمامات العامة بصحة الرئيس بعد انسحاب الرئيس السابق جو بايدن من سباق الانتخابات لعام 2024 إثر تساؤلات مشابهة حول لياقته البدنية والعقلية.

وسبق أن كشف البيت الأبيض في تقارير طبية سابقة أن ترامب يعاني ارتفاعا بسيطا في الكوليسترول وقصورا وريديا مزمنا في الساقين، وهي حالة وصفت بأنها “حميدة وشائعة”، إضافة إلى كدمات طفيفة في يده اليمنى نتيجة استخدام الأسبرين والمصافحة المتكررة.

وأكد طبيبه المعالج، شون باربابيلا، أن الفحوصات الأخيرة لم تُظهر أي مخاطر صحية مقلقة، مشددا على أن الرئيس “في حالة ممتازة تؤهله لمواصلة نشاطه المكثف”.