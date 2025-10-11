قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إنه يأمل في أن يسود السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد محمود عباس، خلال المقابلة التي أُجريت في مقر الرئاسة برام الله، أنه سعيد بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واصفًا اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاق بأنه “يوم عظيم”، معربًا عن أمله في أن يُسهم في وقف “شلال الدم” في غزة والضفة الغربية والقدس.

"حتى تكون السلطة يضرب بها الأمثال".. الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء مع القناة 12 الإسرائيلية.. ماذا قال؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/W1bMvl4awQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2025

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن حكومته وضعت خطة شاملة، تشمل عدة قطاعات، من بينها ملف رواتب الأسرى، والذي قال إنه تم التوصل بشأنه إلى تفاهمات بالتنسيق مع واشنطن.

وأشار إلى أن بقية عناصر الإصلاح، بما فيها التعليم، والمالية، والصحة، والأمن، هي قيد التطبيق، مؤكّدًا أن بعضها نُفذ بالفعل، فيما يتطلب البعض الآخر مواصلة العمل عليه، حتى تصبح السلطة الفلسطينية، سلطة “يضرب بها الأمثال” وسلطة قادرة على أن تستمر بقيادة الشعب الفلسطيني.