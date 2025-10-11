لقطات صادمة.. رافعة ومنصة شحن لإنقاذ رجل بدين في أمريكا (فيديو)

أجلى رجال الإنقاذ رجلا يزن نحو 600 رطل (أكثر من 270 كيلو غراما)، من منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية، باستخدام رافعة ومنصة شحن، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منعته من مغادرة المنزل عبر السلالم أو الأبواب بسبب وزنه وحالته الصحية المعقدة.

جذب “الفيديو” المنشور على “إنستغرام” سيلا من التعليقات، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم على سلامة الرجل.

لتلقي العلاج العاجل.. نقل أمريكي يعاني من زيادة مفرطة في الوزن تجاوز 600 رطل (أكثر من 270 كيلوغراما) بواسطة رافعة وشاحنة لنقل الأثاث#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/E4ihpTsmGS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

ووفقا لموقع “هايب فريش”، نُقل الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى مكان آمن بعد تعرضه لـ”أزمة صحية مفاجئة”، يوم الثلاثاء.

استخدم رجال الإنقاذ رافعة وشاحنة لرفعه من المنزل ونقله إلى المستشفى.

كما اضطر المسعفون إلى قطع جزء من جدار الشقة، بالإضافة إلى بعض من سور الشرفة.

وثبّت رجال الإطفاء المريض بعناية على منصة متينة مبطنة بالوسائد قبل إنزاله على ارتفاع 20 قدما إلى الأرض، حيث كانت سيارة إسعاف تنتظر.

وشارك حوالي 12 شخصا في مهمة الإنقاذ، ومن ثم نقل الرجل إلى مستشفى محلي لتلقي الرعاية العاجلة.