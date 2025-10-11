الأخبار|أمريكا

لقطات صادمة.. رافعة ومنصة شحن لإنقاذ رجل بدين في أمريكا (فيديو)

رافعة لنقل أمريكي تجاوز وزنه 600 رطل (مواقع تواصل)
Published On 11/10/2025
|
آخر تحديث: 09:39 AM (توقيت مكة)

أجلى رجال الإنقاذ رجلا يزن نحو 600 رطل (أكثر من 270 كيلو غراما)، من منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية، باستخدام رافعة ومنصة شحن، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منعته من مغادرة المنزل عبر السلالم أو الأبواب بسبب وزنه وحالته الصحية المعقدة.

جذب “الفيديو” المنشور على “إنستغرام” سيلا من التعليقات، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم على سلامة الرجل.

ووفقا لموقع “هايب فريش”، نُقل الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى مكان آمن بعد تعرضه لـ”أزمة صحية مفاجئة”، يوم الثلاثاء.

استخدم رجال الإنقاذ رافعة وشاحنة لرفعه من المنزل ونقله إلى المستشفى.

كما اضطر المسعفون إلى قطع جزء من جدار الشقة، بالإضافة إلى بعض من سور الشرفة.

وثبّت رجال الإطفاء المريض بعناية على منصة متينة مبطنة بالوسائد قبل إنزاله على ارتفاع 20 قدما إلى الأرض، حيث كانت سيارة إسعاف تنتظر.

وشارك حوالي 12 شخصا في مهمة الإنقاذ، ومن ثم نقل الرجل إلى مستشفى محلي لتلقي الرعاية العاجلة.

المصدر: الجزيرة مباشر + ديلي ميل

